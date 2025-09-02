Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Komanda
- 02 sentyabr, 2025
- 10:37
"Lənkəran" basketbol komandası baş məşçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Komanda belarusiyalı mütəxəssis Georgi Kondruseviçlə yola davam edəcək. Orxan Abbasov köməkçi məşqçi olacaq. O, məşqçilik ilə yanaşı həm də parketdə klubun uğurları üçün çalışacaq.
Qeyd edək ki, Kondruseviçin rəhbərliyi altında "Lənkəran" ötən mövsümün mübarizə apardığı müntəzəm çempionatın B qrupunda 6-cı olub. Komanda 4 pley-in mərhələsində "Gəncə" ilə qarşılaşıb. Hər 2 matçda məğlub olan cənub təmsilçisi nübarizəni pley-ində tamamlayıb.
