    Komanda
    • 13 sentyabr, 2025
    • 15:20
    Azərbaycanın basketbol klubları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edəcək "Abşeron Lions" və "Ordu" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma "Abşeron Lions"un qələbəsi ilə bitib. 

    Komanda rəqibini 85:75 hesabı ilə üstələyib.

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" növbəti yoxlama matçını sentyabrın 16-da NTD-yə qarşı keçirəcək.

    basketbol Yoxlama oyunu Abşeron Lions klubu "Ordu" basketbol klubu

