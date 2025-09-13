Azərbaycanın basketbol klubları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər
Komanda
- 13 sentyabr, 2025
- 15:20
Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edəcək "Abşeron Lions" və "Ordu" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma "Abşeron Lions"un qələbəsi ilə bitib.
Komanda rəqibini 85:75 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" növbəti yoxlama matçını sentyabrın 16-da NTD-yə qarşı keçirəcək.
