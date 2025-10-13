İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycanda yeni yaradılan komandanın baş məşqçisi bəlli olub

    Komanda
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycanda yeni yaradılan komandanın baş məşqçisi bəlli olub

    Yeni yaradılan qızlardan ibarət "Bakı" həndbol komandasının baş məşqçisi müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi Çingiz Əzimova tapşırılıb.

    Əlcəzairdə bu ölkənin kişi və qadın millilərinin baş məşqçisi olmuş təcrübəli mütəxəssis Azərbaycanda da bəzi klublarda işləyib.

    O, müxtəlif illərdə qadınlardan ibarət ABU, "Qarabağ", "Azəryol" və "İdman Akademiyası" kimi klubların, o cümlədən milli komandanın baş məşqçisi olub.

    Qeyd edək ki, gənc oyunçulardan formalaşan "Bakı"nın heyətindəki həndbolçular 15-20 yaş aralığındadır.

