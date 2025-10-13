Azərbaycanda yeni yaradılan komandanın baş məşqçisi bəlli olub
Komanda
- 13 oktyabr, 2025
- 09:09
Yeni yaradılan qızlardan ibarət "Bakı" həndbol komandasının baş məşqçisi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi Çingiz Əzimova tapşırılıb.
Əlcəzairdə bu ölkənin kişi və qadın millilərinin baş məşqçisi olmuş təcrübəli mütəxəssis Azərbaycanda da bəzi klublarda işləyib.
O, müxtəlif illərdə qadınlardan ibarət ABU, "Qarabağ", "Azəryol" və "İdman Akademiyası" kimi klubların, o cümlədən milli komandanın baş məşqçisi olub.
Qeyd edək ki, gənc oyunçulardan formalaşan "Bakı"nın heyətindəki həndbolçular 15-20 yaş aralığındadır.
Son xəbərlər
10:04
CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Foto
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edibBiznes
10:00
İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşü başlayıbXarici siyasət
10:00
Bakıda Azərbaycan-Rusiya-İran üçtərəfli görüşü keçirilirXarici siyasət
09:59
Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıbHadisə
09:59
150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcəkDigər ölkələr
09:56
Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
09:54
Foto
BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramıBiznes
09:51