Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutub
Komanda
- 16 yanvar, 2026
- 19:05
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında VIII turdan təxirə salınmış matç keçirilib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında reallaşan görüşdə "Azerreyl" "Xilasedici"ni 3:0 (29:27, 25:22, 25:22) hesabı ilə məğlub edib.
Qadınların mübarizəsində isə IX turun iki görüşü təşkil olunub. "Turan" "Murov Az Terminal"ı 3:0 (25:18, 25:14, 25:19), "DH Volley" kollektivi isə "Milli Aviasiya Akademiyası"nı 3:0 (25:23, 25:17, 25:21) hesabı ilə üstələyib.
İlk qarşılaşma "Murov Az Terminal"ın, ikinci matç isə "Milli Aviasiya Akademiyası"ının idman zalında gerçəkləşib.
Son xəbərlər
19:41
Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcəkRegion
19:32
MKİ-nin direktoru Karakasda Venesuelanın müvəqqəti lideri ilə görüşübDigər ölkələr
19:19
Foto
Kamran Əliyev İstanbul Baş prokurorunun müavini ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibRegion
19:16
Münxen konfransı İran XİN başçısına göndərilmiş dəvəti ləğv edibDigər ölkələr
19:09
Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidirDigər ölkələr
19:07
Dünya Bankı Azərbaycana yeni büdcə mexanizminə keçid islahatlarının həyata keçirilməsində dəstək göstərirMaliyyə
19:05
Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutubKomanda
19:05
KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedirDigər ölkələr
19:00