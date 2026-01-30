Azərbaycan Voleybol Liqasında XI turun növbəti matçı keçiriləcək
Komanda
- 30 yanvar, 2026
- 10:05
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XI turun daha bir matçı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Abşeron" bu gün UNEC-lə qarşılaşacaq.
Oyun saat 17:00-da Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, XI tura sabah yekun vurulacaq.
