Azərbaycan millisinin üzvü yeni klubla anlaşıb
Komanda
- 03 oktyabr, 2025
- 11:59
Azərbaycan millisinin basketbolçusu Ulaş Can Turğutun yeni klubu müəyyənləşib.
"Gəncə" təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, 21 yaşlı oyunçu ilə anlaşma əldə olunub.
O, mövsümün sonunadək bölgə klubunun uğurları üçün çalışacaq.
Qeyd edək ki, Ulaş Can Turğut son olaraq "Sərhədçi"də çıxış edib.
