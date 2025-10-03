İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Komanda
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:59
    Azərbaycan millisinin üzvü yeni klubla anlaşıb

    Azərbaycan millisinin basketbolçusu Ulaş Can Turğutun yeni klubu müəyyənləşib.

    "Gəncə" təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, 21 yaşlı oyunçu ilə anlaşma əldə olunub.

    O, mövsümün sonunadək bölgə klubunun uğurları üçün çalışacaq.

    Qeyd edək ki, Ulaş Can Turğut son olaraq "Sərhədçi"də çıxış edib.

    Gəncə basketbol klubu transfer Ulaş Can Turğut

