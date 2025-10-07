İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan millisinin üzvü: "III MDB Oyunlarında qələbəni şanlı ordumuza həsr edirik"

    Komanda
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:24
    Azərbaycan millisinin üzvü: III MDB Oyunlarında qələbəni şanlı ordumuza həsr edirik
    Vahid Məmmədov

    Çövkən millisinin üzvü Vahid Məmmədov III MDB Oyunlarının finalında Özbəkistan üzərində qazandıqları qələbəni Azərbaycan ordusuna həsr edib.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, oyuna yaxşı hazırlaşdıqlarını bildirib:

    "Özbəkistanla görüş gərgin keçdi. Finala həm özünüzü, həm də atlarımızı yaxşı hazırlamışdıq. Ona görə də qələbə qazandıq. Qələbəmizi şanlı Azərbaycan ordusuna həsr edirik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın çövkən millisi III MDB Oyunlarının final matçında Özbəkistanı 3:0 hesabı ilə üstələyib.

    III MDB Oyunları çövkən Azərbaycan yığması Vahid Məmmədov

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Həmişə güclü komandalarla qarşılaşmağın tərəfdarıyam"

    Futbol
    13:45

    Sadır Japarov: Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    13:44

    Armen Qriqoryan və Sergey Kopırkin Ermənistan-Rusiya gündəliyinin məsələlərini müzakirə ediblər

    Region
    13:43

    Prezident İlham Əliyev: Vaşinqton Zirvəsinin mühüm nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır

    Xarici siyasət
    13:42

    Sadır Japarov: Vaşinqton bəyannaməsi Cənubi Qafqazda sabitliyin təmini istiqamətində mühüm addım idi

    Xarici siyasət
    13:39
    Foto
    Video

    Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə Prezident İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti