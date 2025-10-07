Azərbaycan millisinin üzvü: "III MDB Oyunlarında qələbəni şanlı ordumuza həsr edirik"
- 07 oktyabr, 2025
- 13:24
Çövkən millisinin üzvü Vahid Məmmədov III MDB Oyunlarının finalında Özbəkistan üzərində qazandıqları qələbəni Azərbaycan ordusuna həsr edib.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, oyuna yaxşı hazırlaşdıqlarını bildirib:
"Özbəkistanla görüş gərgin keçdi. Finala həm özünüzü, həm də atlarımızı yaxşı hazırlamışdıq. Ona görə də qələbə qazandıq. Qələbəmizi şanlı Azərbaycan ordusuna həsr edirik".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın çövkən millisi III MDB Oyunlarının final matçında Özbəkistanı 3:0 hesabı ilə üstələyib.
