    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir"

    Komanda
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:35
    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: Komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir

    Azərbaycanın voleybol çempionatında çıxış edən komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "DH Volley" komandasının baş məşqçisi Fərid Cəlalov Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    Mütəxəssis oyunların maraqlı və baxımlı olduğunu bildirib:

    "Hazırda çempionat oyunları zamanı komandaların əksəriyyətinin bərabər səviyyədə olduğunu müşahidə edirik. Bu, çempionat oyunlarını daha maraqlı və baxımlı edir. Komandamızın oyunlarına gəlincə, son iki görüşün nəticələrinə əsasən deyə bilərəm ki, qarşıdakı matçlarımız daha gərgin keçəcək. Təbii ki, nəticədə güclü olan qalib gələcək".

    Fərid Cəlalov DH Volley klubu Azərbaycan çempionatı Azərbaycan Voleybol Federasiyası

