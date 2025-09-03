İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatı olub

    Komanda
    • 03 sentyabr, 2025
    • 17:13
    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatı olub

    "Ordu" basketbol komandasında yeni məşqçi təyinatı olub. 

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Serbiyalı mütəxəssis Milan Kotaraç köməkçi məşqçi vəzifəsinə təyin edilib. 

    Qeyd edək ki, "Ordu" daha əvvəl Polad Həsənovun baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb.

    basketbol "Ordu" basketbol klubu təyinat məşqçi

    Son xəbərlər

    17:50

    Azərbaycandan İtaliya və Fransaya 4 tona yaxın qurbağa ayağı idxal olunub

    Sağlamlıq
    17:47
    Foto

    Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublar

    Region
    17:44

    İsrail ordusu Livanda reyd keçirir

    Digər ölkələr
    17:44

    Trampla Zelenski arasında danışıqlar olacaq

    Digər ölkələr
    17:38

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni rəqəmsal platformaları istifadəyə verib

    Maliyyə
    17:36
    Video

    Yeni Kaledoniya ilə bağlı üç saziş: Dekolonizasiya prosesinin təxirə salınması üçün Fransanın bəhanələri - VİDEO

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Türkiyəyə turnirə yollanıblar

    Komanda
    17:28

    Fransızların cəmi 15 %-i Makrona etibar edir

    Digər ölkələr
    17:26

    Nazir "İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyanın 20 illiyi və COP10-a hazırlıq" mövzusunda görüşdə iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti