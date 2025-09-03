Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatı olub
Komanda
- 03 sentyabr, 2025
- 17:13
"Ordu" basketbol komandasında yeni məşqçi təyinatı olub.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Serbiyalı mütəxəssis Milan Kotaraç köməkçi məşqçi vəzifəsinə təyin edilib.
Qeyd edək ki, "Ordu" daha əvvəl Polad Həsənovun baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb.
