Azərbaycan klubu voleybolçusu ilə yeni müqavilə imzalayıb
Komanda
- 16 oktyabr, 2025
- 15:24
Azərbaycan Yüksək Liqasında çıxış edən "Xilasedici" komandası voleybolçusu Asif Əliyevlə yeni müqavilə imzalayıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Libero mövqeyində çıxış edən voleybolçu ilə müqavilə 2025/2026 mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub.
