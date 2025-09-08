Azərbaycan klubu bir neçə basketbolçusu ilə vidalaşıb
Komanda
- 08 sentyabr, 2025
- 15:06
"Quba" basketbol klubu ötən mövsüm komandada çıxış etmiş bir neçə oyunçu ilə yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Klub Fikrət Ələkbərov, Hüseyn Əliyev, Ramazan Qarayev, Tunahan Aslantaş, Yusuf Bilgiç, Kameron Cons, Davonte Qraven, Simon Kirkland və Ceylen Reynoldsla vidalaşıb.
