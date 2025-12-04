İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda "Naxçıvan" "Lənkəran"a qalib gəlib

    Komanda
    • 04 dekabr, 2025
    • 22:19
    Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda Naxçıvan Lənkərana qalib gəlib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda növbəti oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Naxçıvan" "Lənkəran"la münasibətlərə aydınlıq gətirib.

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutan qarşılaşma Naxçıvan kollektivinin 82:75 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Sərhədçi" "Ordu"nu 100:64, "Gəncə" "Neftçi"ni 80:73, "Abşeron Lions" NTD-ni 102:87 hesabı ilə məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası basketbol "Naxçıvan" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    22:25

    Elmar Baxşıyev: "Son 5-6 oyunda "Araz-Naxçıvan"ı tanıya bilmirəm"

    Futbol
    22:19

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda "Naxçıvan" "Lənkəran"a qalib gəlib

    Komanda
    22:13

    Putin: Rusiya - ABŞ iqtisadi əlaqələrinin bərpası qarşılıqlı fayda verəcək

    Region
    22:07

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"

    Futbol
    21:59
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    21:51

    Bu gündən dekabrın 17-dək Geminid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    21:35

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cütləri bəlli olub

    Futbol
    21:35

    Xristodulidis: Kipr Aİ-yə sədrliyi dövründə Kiyevin təşkilata inteqrasiyasını dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    21:34

    Azərbaycan Kuboku: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı mübarizədən kənarlaşdırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti