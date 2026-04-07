    Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinə yüksələn üçüncü komanda bəlli olub

    Komanda
    • 07 aprel, 2026
    • 16:34
    Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinə yüksələn daha bir komanda müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, pley-in mərhələsinin ikinci görüşləri çərçivəsində "Lənkəran" "Gəncə"ni qəbul edib.

    Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş Gəncə təmsilçisinin 101:77 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Komandalar arasında ilk görüşdə də "Gəncə" rəqibini üstələmişdi - 91:55. Bu nəticədən sonra Gəncə komandası növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Naxçıvan" və "Şəki" komandaları da Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinə yüksəliblər.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə BK Lənkəran BK Naxçıvan BK Şəki BK

    17:55

    İsrail İranda 10 dəmir yolu obyektinə hücum edib

    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

