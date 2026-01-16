İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 16 yanvar, 2026
    • 16:50
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub.

    B qrupunda "Naxçıvan" səfərdə "Lənkəran"la üz-üzə gəlib. Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 106:75.

    "Naxçıvan" 23 xalla ikinci, meydan sahibləri 16 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, tura yanvarın 18-də yekun vurulacaq.

