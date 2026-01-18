Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tur başa çatıb
Komanda
- 18 yanvar, 2026
- 19:50
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son matçı NTD və "Abşeron Lions" arasında keçirilib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş "Abşeron Lions"un 100:93 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (106:75), "Ordu" "Sərhədçi"ni (98:82), "Neftçi" "Gəncə"ni (77:75), "Sumqayıt" "Quba"nı (94:90), "Sabah" isə "Şəki"ni 112:65 hesabı məğlub edib
