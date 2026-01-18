İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tur başa çatıb

    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 19:50
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son matçı NTD və "Abşeron Lions" arasında keçirilib.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş "Abşeron Lions"un 100:93 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (106:75), "Ordu" "Sərhədçi"ni (98:82), "Neftçi" "Gəncə"ni (77:75), "Sumqayıt" "Quba"nı (94:90), "Sabah" isə "Şəki"ni 112:65 hesabı məğlub edib

