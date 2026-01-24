İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 16:21
    Neftçalada avtoqəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Neftçalada baş verən avtoqəzada bir ailənin dörd üzvündən biri ölüb, digərləri isə xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Salyan-Neftçala avtomobil yolunun rayonun Aşağı Surra kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil digər minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində rayon sakinləri - 1982-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Sabir Cabbar oğlu, onun həyat yoldaşı - 1990-cı il təvəllüdlü Ələkbərova Nuranə Sübhan qızı, övladları - 2011-ci təvəllüdlü Ələkbərov Murad Sabir oğlu və 2009-cu təvəllüdlü Ələkbərov Samir Sabir oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    M.Ələkbərov xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirib. Digər üç nəfər isə Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

