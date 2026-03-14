Azərbaycanın basketbol millisi bu gün Monteneqro ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 14 mart, 2026
- 11:26
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Monteneqro ilə üz-üzə gələcək.
Matç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.
Azərbaycan komandası daha əvvəl Bolqarıstana hər iki oyunda (48:141, 40:120), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) məğlub olub.
Qeyd edək ki, yığma martın 17-də Bakıda Ukrayna ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
12:09
Türkiyə vətəndaşlarını İraqa səfər etməməyə çağırıbRegion
12:09
Foto
İrandan daha 21 nəfər Azərbaycana təxliyə edilibDaxili siyasət
12:07
Rəşad Nəbiyev: "İnnovasiyaları həddən artıq sərt tənzimləsi onlar üçün məhv etmək təhlükəsi yarada bilər"İKT
11:50
Foto
Xaçmazda Novruz bayramı ilə əlaqədar iməcilik keçirilibEkologiya
11:50
Xocavəndin Xanoba kəndinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
11:38
Anar Quliyev: Dünya əhalisinin evlə təminatı WUF13-ün əsas mövzusudurİnfrastruktur
11:34
BƏƏ-də partlayışlarla bağlı sosial şəbəkələrdə saxta videolar yerləşdirən 10 əcnəbi saxlanılıbDigər ölkələr
11:31
İsrailin hücumları nəticəsində Livanın cənubunda dörd nəfər ölübDigər ölkələr
11:30
Foto