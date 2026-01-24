"Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında 100-cü qolsuz heç-heçəsini edib
Futbol
- 24 yanvar, 2026
- 18:09
"Neftçi" klubu Azərbaycan çempionatları tarixində 100-cü dəfə qolsuz heç-heçəyə imza atıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Misli Premyer Liqasının XVII turunda "Zirə" ilə keçirilən ev görüşü (0:0) "ağ-qaralar" üçün yubileylə əlamətdar olub.
Bakı klubu qolsuz heç-heçələrin sayında yalnız 107 belə matçı olan "Qarabağ"dan geri qalır. "Neftçi"nin ilk 0:0 hesablı oyunu 1993-cü il martın 6-da "Turan"la ev qarşılaşmasına təsadüf edib.
Cari mövsümdə 4-cü dəfə belə nəticə qeydə alınıb. Komanda ümumilikdə 50 dəfə evdə, 49 dəfə səfərdə və 1 dəfə neytral meydanda qolsuz heç-heçəyə imza atıb.
Son xəbərlər
18:50
Foto
Zelenski: Əbu-Dabidəki danışıqlar konstruktiv olubDigər ölkələr
18:33
Tramp Çinlə əməkdaşlığa görə Kanadanı hədələyibDigər ölkələr
18:29
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qələbə gələcək üçün inam verdi"Futbol
18:23
Aktrisa Məsumə Babayeva vəfat edibİncəsənət
18:23
Premyer Liqa: "Kəpəz" Azərbaycan çempionunu məğlub edibFutbol
18:16
BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıbDigər ölkələr
18:14
Foto
Liviya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində Anlaşma Protokolu imzalanıbDigər ölkələr
18:14
"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurubFutbol
18:09