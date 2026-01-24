İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında 100-cü qolsuz heç-heçəsini edib

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 18:09
    Neftçi Azərbaycan çempionatlarında 100-cü qolsuz heç-heçəsini edib

    "Neftçi" klubu Azərbaycan çempionatları tarixində 100-cü dəfə qolsuz heç-heçəyə imza atıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    Misli Premyer Liqasının XVII turunda "Zirə" ilə keçirilən ev görüşü (0:0) "ağ-qaralar" üçün yubileylə əlamətdar olub.

    Bakı klubu qolsuz heç-heçələrin sayında yalnız 107 belə matçı olan "Qarabağ"dan geri qalır. "Neftçi"nin ilk 0:0 hesablı oyunu 1993-cü il martın 6-da "Turan"la ev qarşılaşmasına təsadüf edib.

    Cari mövsümdə 4-cü dəfə belə nəticə qeydə alınıb. Komanda ümumilikdə 50 dəfə evdə, 49 dəfə səfərdə və 1 dəfə neytral meydanda qolsuz heç-heçəyə imza atıb.

    Peşəkar Futbol Liqası "Neftçi" klubu "Zirə" klubu

    Son xəbərlər

    18:50
    Foto

    Zelenski: Əbu-Dabidəki danışıqlar konstruktiv olub

    Digər ölkələr
    18:33

    Tramp Çinlə əməkdaşlığa görə Kanadanı hədələyib

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qələbə gələcək üçün inam verdi"

    Futbol
    18:23

    Aktrisa Məsumə Babayeva vəfat edib

    İncəsənət
    18:23

    Premyer Liqa: "Kəpəz" Azərbaycan çempionunu məğlub edib

    Futbol
    18:16

    BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıb

    Digər ölkələr
    18:14
    Foto

    Liviya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində Anlaşma Protokolu imzalanıb

    Digər ölkələr
    18:14

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub

    Futbol
    18:09

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında 100-cü qolsuz heç-heçəsini edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti