"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub
- 24 yanvar, 2026
- 18:14
"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Ramon Maçado Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.
O, Misli Premyer Liqasının XVII turunun "İmişli" ilə səfər matçında (2:2) fərqlənib.
35 yaşlı hücumçu 93-cü oyununda 20-yə çatıb. Premyer Liqada 2021/22 mövsümündə debüt edən Maçado "Neftçi"də 5, "Qəbələ"də 8, "Araz-Naxçıvan"da 7 dəfə rəqib qapısına yol tapıb.
R.Maçado Premyer Liqa tarixinə 20 və daha çox qol vuran 11-ci braziliyalı kimi düşüb. Bu siyahıya isə Reynaldo Silva başçılıq edir – 44 qol.
1. Reynaldo Silva - 44
2. Junivan Suares - 40
3. Junior Nildo - 37
4. Flavinyo - 31
5. Rafael Utziq - 26
6-8. Dodo - 23
Olavio Juninyo - 23
Kadi Borqes – 23
9. Mario Souza - 22
10. Felipe Santos - 21
11. Ramon Maçado - 20
Qeyd edək ki, Azərbaycan vətəndaşlığı olan braziliyalı Riçard Almeyda daha çox – 51 qola imza atıb.