"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 18:14
    Araz-Naxçıvanın futbolçusu Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Ramon Maçado Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.

    O, Misli Premyer Liqasının XVII turunun "İmişli" ilə səfər matçında (2:2) fərqlənib.

    35 yaşlı hücumçu 93-cü oyununda 20-yə çatıb. Premyer Liqada 2021/22 mövsümündə debüt edən Maçado "Neftçi"də 5, "Qəbələ"də 8, "Araz-Naxçıvan"da 7 dəfə rəqib qapısına yol tapıb.

    R.Maçado Premyer Liqa tarixinə 20 və daha çox qol vuran 11-ci braziliyalı kimi düşüb. Bu siyahıya isə Reynaldo Silva başçılıq edir – 44 qol.

    1. Reynaldo Silva - 44

    2. Junivan Suares - 40

    3. Junior Nildo - 37

    4. Flavinyo - 31

    5. Rafael Utziq - 26

    6-8. Dodo - 23

    Olavio Juninyo - 23

    Kadi Borqes – 23

    9. Mario Souza - 22

    10. Felipe Santos - 21

    11. Ramon Maçado - 20

    Qeyd edək ki, Azərbaycan vətəndaşlığı olan braziliyalı Riçard Almeyda daha çox – 51 qola imza atıb.

