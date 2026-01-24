İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qələbə gələcək üçün inam verdi"

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 18:29
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Qələbə gələcək üçün inam verdi

    Azərbaycan millisinin Danimarka yığmasına qarşı keçirdiyi ikinci yoldaşlıq görüşündə qazandığı qələbə gələcək üçün inam verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu yığmanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç Futzal Federasiyasının rəsmi saytına açıqlamasında deyib.

    Mütəxəssis keçirilən iki yoxlama oyununun komandaya böyük təcrübə qazandırdığını bildirib:

    "Oyun intizamını düzəltməyə çalışdıq, çünki bu bizim üçün vacib məqamdır. Bugünkü oyunda bunu 90 faiz bacardıq. Oyunçuların əksəriyyəti gəncdir, bəzən emosiyalarını boğa bilmirlər. Bu da tədricən nizamlanacaq. İstedadlı, perspektiv vəd edən futzalçılarımız var. Təcrübəli oyunçularla birgə möhkəm kollektiv quracağıq. Qazanılan qələbə özünəinamı artırdı".

    Y.Kukseviç taktiki planda dəyişikliklər etdiklərini də qeyd edib:

    "İlk oyundan sonra rəqibə uyğun müəyyən addımlar atdıq. Futzalçılarla fərdi söhbətlər də apardıq. Ən əsası, intizam məsələsinə diqqət yetirdik. Təbii ki, bunlar tədricən düzələcək".

    Qeyd edək ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş Azərbaycan millisinin 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Komandalar arasında yanvarın 22-də keçirilən ilk oyunda isə Danimarka millisi 4:1 hesablı qələbəyə sevinmişdi.

    Azərbaycan Futzal Federasiyası Yevgeni Kukseviç Danimarka millisi Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    18:50
    Foto

    Zelenski: Əbu-Dabidəki danışıqlar konstruktiv olub

    Digər ölkələr
    18:33

    Tramp Çinlə əməkdaşlığa görə Kanadanı hədələyib

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qələbə gələcək üçün inam verdi"

    Futbol
    18:23

    Aktrisa Məsumə Babayeva vəfat edib

    İncəsənət
    18:23

    Premyer Liqa: "Kəpəz" Azərbaycan çempionunu məğlub edib

    Futbol
    18:16

    BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıb

    Digər ölkələr
    18:14
    Foto

    Liviya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində Anlaşma Protokolu imzalanıb

    Digər ölkələr
    18:14

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub

    Futbol
    18:09

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında 100-cü qolsuz heç-heçəsini edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti