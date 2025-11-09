İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub

    Komanda
    • 09 noyabr, 2025
    • 20:54
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun bağlanış oyununda "Neftçi" və "Sabah" üz-üzə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma "bayquşlar"ın 103:96 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94, – "Sərhədçi" "Quba"nı – 86:82, "Ordu" "Naxçıvan"ı 100:76, "Gəncə" NTD-ni 90:78, "Abşeron" "Şəki"ni 104:79 hesabı ilə məğlub edib.

    basketbol "Neftçi" klubu "Sabah" klubu

    Son xəbərlər

    21:02
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada daha iki medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:02

    Tenerifedə güclü dalğalar səbəbindən 15 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    20:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub

    Komanda
    20:52
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:48
    Foto

    Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublar

    Fərdi
    20:43
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    20:37

    "Zəfər turu"nun son matçında "Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Futbol
    20:23

    Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşüb

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Naxçıvanda məhkumların tibbi müayinəsi aparılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti