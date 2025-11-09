Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub
Komanda
- 09 noyabr, 2025
- 20:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun bağlanış oyununda "Neftçi" və "Sabah" üz-üzə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma "bayquşlar"ın 103:96 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94, – "Sərhədçi" "Quba"nı – 86:82, "Ordu" "Naxçıvan"ı 100:76, "Gəncə" NTD-ni 90:78, "Abşeron" "Şəki"ni 104:79 hesabı ilə məğlub edib.
