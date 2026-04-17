Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin növbəti iki oyunu keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin növbəti iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Abşeron Lions" "Şəki"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 14:00-da start götürəcək. İlk görüşdə "Abşeron Lions" üstün olub - 109:78.

    Günün ikinci matçında "Sabah" "Naxçıvan"ın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Oyun Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da başlayacaq. "Sabah" birinci dueldən qalib ayrılıb - 106:74.

    Xatırladaq ki, ötən gün "Gəncə" "Ordu"nu 85:78 (ilk oyun - 106:108) "Neftçi" NTD-ni 119:99 (ilk oyun - 94:97) hesabı ilə məğlub edib.

    Bu cütlərdə üçüncü qarşılaşma baş tutacaq. Reqlamentə əsasən, 1/4 finalda iki qələbə qazanan komanda növbəti mərhələyə adlayacaq.

