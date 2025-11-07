Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turun daha bir oyunu keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    07 noyabr, 2025
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Ordu" "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma "hərbçilər"in qələbəsi ilə yekunlaşıb - 100:76.

    Günün ilk görüşündə "Sərhədçi" "Quba"nı üstələyib - 86:82.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq. Ötən gün keçirilən matçda "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94 hesabı ilə məğlub edib.

