Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turun daha bir oyunu keçirilib
Komanda
- 07 noyabr, 2025
- 21:39
Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Ordu" "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma "hərbçilər"in qələbəsi ilə yekunlaşıb - 100:76.
Günün ilk görüşündə "Sərhədçi" "Quba"nı üstələyib - 86:82.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq. Ötən gün keçirilən matçda "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94 hesabı ilə məğlub edib.
Son xəbərlər
21:53
Sahibə Qafarova: Enerji keçidi COP29 sədrliyinin fəaliyyətində əsas prioritetlərdən biri olubXarici siyasət
21:50
Mətbuat Şurası: Azərbaycan jurnalistləri Zəfərin qazanılmasına mənəvi və ideoloji töhfə verdilərMedia
21:44
Azərbaycan idmançıları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimində rəsmi paraddan keçiblərKomanda
21:39
Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turun daha bir oyunu keçirilibKomanda
21:37
Foto
Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə turnir keçirilibRegion
21:34
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunubDaxili siyasət
21:30
Foto
Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilibXarici siyasət
21:25
Foto
İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:16