Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzub

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2025
    • 19:57
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Abşeron Lionsa uduzub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci qarşılaşmasında "Abşeron Lions" "Neftçi" ilə üz-üzə gəlib.

    A qrupunun qarşılaşması "Abşeron Lions"un qələbəsi ilə yekunlaşıb - 100:95.

    Günün ilk matçında "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni üstələyib - 76:69.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda "Sabah" "Gəncə"ni (87:68), "Lənkəran" "Quba"nı (102:87), "Ordu" "Sumqayıt"ı (116:81) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Neftçi "abşeron lions"

