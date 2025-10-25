Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzub
Komanda
- 25 oktyabr, 2025
- 19:57
Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci qarşılaşmasında "Abşeron Lions" "Neftçi" ilə üz-üzə gəlib.
A qrupunun qarşılaşması "Abşeron Lions"un qələbəsi ilə yekunlaşıb - 100:95.
Günün ilk matçında "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni üstələyib - 76:69.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda "Sabah" "Gəncə"ni (87:68), "Lənkəran" "Quba"nı (102:87), "Ordu" "Sumqayıt"ı (116:81) məğlub edib.
Son xəbərlər
20:07
İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın bölmə komandirini zərərsizləşdiribDigər ölkələr
19:57
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzubKomanda
19:45
Almaniyanın qərbində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıbDigər ölkələr
19:33
Kiyev İsveçdən ilk "Gripen" qırıcısını 2026-cı ildə almağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:15
Foto
Azərbaycan hərbçiləri NATO təlimində iştirak edirHərbi
19:13
Foto
Zərdabda media savadlılığı ilə bağlı təlim keçirilibMedia
19:10
Kürdəmirdə minik avtomobili traktora çırpılıb, ölənlər və xəsarət alanlar varHadisə
19:01
Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkilin məhkəməsi keçirilirHadisə
18:58