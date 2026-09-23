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    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib

    Komanda
    • 23 sentyabr, 2026
    • 13:08
    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib

    Azərbaycan Basketbol Federasiyasının (ABF) Hakimlər Kollegiyası ilə Azərbaycan Basketbol Liqası (ABL) klublarının nümayəndələri arasında görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bakı İdman Sarayında təşkil olunan tədbirdə Beynəlxalq Basketbol Federasiyasının (FIBA) oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat verilib.

    Görüşdə həmçinin 2026/2027 mövsümü ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib
    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib
    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası Azərbaycan Basketbol Liqası FIBA Bakı İdman Sarayı
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