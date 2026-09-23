Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib
Komanda
- 23 sentyabr, 2026
- 13:08
Azərbaycan Basketbol Federasiyasının (ABF) Hakimlər Kollegiyası ilə Azərbaycan Basketbol Liqası (ABL) klublarının nümayəndələri arasında görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bakı İdman Sarayında təşkil olunan tədbirdə Beynəlxalq Basketbol Federasiyasının (FIBA) oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat verilib.
Görüşdə həmçinin 2026/2027 mövsümü ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
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