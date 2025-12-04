Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" qələbə qazanıb
Komanda
- 04 dekabr, 2025
- 19:04
Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda 1 qarşılaşma baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, A qrupunda "Abşeron Lions" NTD ilə üz-üzə gəlib.
"Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçirilən qarşılaşma "Abşeron Lions"un 102:87 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan matçlarında"Sərhədçi" "Ordu"nu 100:64, "Gəncə" "Neftçi"ni 80:73 hesabı ilə məğlub edib.
