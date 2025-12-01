İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Amerikalı basketbolçu: "Azərbaycanı çox sevirəm"

    Komanda
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:48
    Amerikalı basketbolçu: Azərbaycanı çox sevirəm

    "Sumqayıt"ın amerikalı basketbolçusu Si Cey Cons Azərbaycanı çox sevir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    Amerikalı oyunçu ölkəmizdə ona yaradılan şərait haqqında danışıb:

    "Sumqayıtı, həmçinin Bakını çox sevirəm. Hər gün səhər yuxudan durarkən pəncərəmdən dənizi seyr etmək çox gözəldir. Burada heç nədən şikayət edə bilmərəm. İnsanları, yeməkləri və bütünlüklə Azərbaycanı çox sevirəm".

    Cons kollektiv daxilindəki ab-hava və cari mövsümdəki çıxışları haqda da fikirlərini bölüşüb:

    "Komandada hər şey qaydasındadır. Bir-birimizi çox yaxşı başa düşürük. Həm meydanda, həm də ondan kənarda çox yaxşı vaxt keçiririk. Pis nətiələrin əsas səbəbi komandamızın tam formalaşmaması və bəzi oyunçuların yoxluğu idi. Hər kəs məşqçinin işini bəyənir və onun dediklərinə əməl edir. Biz növbəti oyunlarda ardıcıl qələbələr qazanmaq niyyətindəyik".

    O, hədəflərdən də söz açıb:

    "Pley-offa vəsiqə qazanmaq üçün çox yaxşı şansımız var. Uzun müddətli plana baxsaq, bunu gerçəkləşdirəcəyimizi düşünürəm".

    "Sumqayıt" klubu Si Cey Cons basketbol

    Son xəbərlər

    12:21

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın strateji aktivlərinin inkişafı üzrə beşillik strategiya hazırlanıb

    Maliyyə
    12:21

    İngiltərə klubu "Barselona"nın futbolçusu üçün 75 milyon avro təklif edib

    Futbol
    12:15

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:15

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdır

    Digər
    12:12

    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib

    Daxili siyasət
    12:07

    Sabah bəzi yerlərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:04

    İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:01
    Foto

    SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib

    Energetika
    12:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Lüksemburqu məğlub etməyə gücümüz çatmadı"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti