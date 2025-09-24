"Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik"
- 24 sentyabr, 2025
- 21:37
"Abşeron Lions" daha böyük hesabla qələbə qazana bilərdi.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Abşeron Lions" basketbol komandasının baş məşqçisi Erhan Toker "Anortosis"ə (Kipr) qarşı keçirdikləri Avropa Kubokunun I təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.
O, qələbə qazandıqları qarşılaşmanı şərh edib:
"Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik. Bəzi şeyləri düzəltmək istəyirik. Bunun üzərində işləyəcəyik. Bəlkə də onlar bizi yaxşı təhlil edə bilməmişdilər. Hücumda və müdafiədə yaxşı oynadıq. İndiki hədəf Kiprdən də qələbə ilə ayrılmaqdır. Daha sonra gələcək haqqında planlar quracağıq. Gənc oyunçularımızda inkişaf var".
Qeyd edək ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan "Abşeron Lions" - "Anortosis" oyunu təmsilçimizin 89:73 hesablı qələbəsi ilə bitib. Komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.