İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik"

    Komanda
    • 24 sentyabr, 2025
    • 21:37
    Abşeron Lionsun baş məşqçisi: Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik

    "Abşeron Lions" daha böyük hesabla qələbə qazana bilərdi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Abşeron Lions" basketbol komandasının baş məşqçisi Erhan Toker "Anortosis"ə (Kipr) qarşı keçirdikləri Avropa Kubokunun I təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, qələbə qazandıqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Daha böyük hesabla qalib gələ bilərdik. Bəzi şeyləri düzəltmək istəyirik. Bunun üzərində işləyəcəyik. Bəlkə də onlar bizi yaxşı təhlil edə bilməmişdilər. Hücumda və müdafiədə yaxşı oynadıq. İndiki hədəf Kiprdən də qələbə ilə ayrılmaqdır. Daha sonra gələcək haqqında planlar quracağıq. Gənc oyunçularımızda inkişaf var".

    Qeyd edək ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan "Abşeron Lions" - "Anortosis" oyunu təmsilçimizin 89:73 hesablı qələbəsi ilə bitib. Komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.

    Baş məşqçi Mətbuat konfransı Avropa Kuboku Abşeron Lions klubu

    Son xəbərlər

    22:56

    ABŞ-nin energetika naziri: Kömür gələcək onilliklərdə aktuallığını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    22:49

    Mulino: Panama kanalı ölkəmizin əbədi mülkü olaraq qalacaq

    Digər ölkələr
    22:48

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:37
    Foto

    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilib

    Fərdi
    22:34

    Əş-Şaraa: Suriya İsraillə diplomatik nizamlanmada maraqlıdır

    Digər ölkələr
    22:32

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:25
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:15
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:05
    Foto

    Ərdoğan Nyu Yorkda Makronla görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti