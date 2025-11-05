İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Komanda
    • 05 noyabr, 2025
    • 23:20
    Abşeron Lions FIBA Avropa Kubokunda Estoniya klubunu məğlub edib

    "Abşeron Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Estoniyada "Kalev"in qonağı olan Azərbaycan təmsilçisi 101:71 hesablı qələbəyə sevinib.

    Qeyd edək ki, qrupun digər matçında "Neftçi" Polşanın "Trefl" kollektivinə qalib gəlib - 92:87.

