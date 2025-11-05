"Abşeron Lions" FIBA Avropa Kubokunda Estoniya klubunu məğlub edib
Komanda
- 05 noyabr, 2025
- 23:20
"Abşeron Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Estoniyada "Kalev"in qonağı olan Azərbaycan təmsilçisi 101:71 hesablı qələbəyə sevinib.
Qeyd edək ki, qrupun digər matçında "Neftçi" Polşanın "Trefl" kollektivinə qalib gəlib - 92:87.
