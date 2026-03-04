Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıb
İqtisadiyyat
- 04 mart, 2026
- 12:58
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyevin martın 6-da Xankəndidə keçirilməsi planlaşdırılan vətəndaş qəbulu təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Komitə məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, qəbulda adıçəkilən şəhərin, eləcə də Xocalı və Ağdərə rayonlarının sakinlərinin iştirakı nəzərdə tutulurdu.
