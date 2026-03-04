İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıb

    • 04 mart, 2026
    Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıb
    Anar Quliyev

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyevin martın 6-da Xankəndidə keçirilməsi planlaşdırılan vətəndaş qəbulu təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Komitə məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, qəbulda adıçəkilən şəhərin, eləcə də Xocalı və Ağdərə rayonlarının sakinlərinin iştirakı nəzərdə tutulurdu.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Vətəndaş qəbulu

