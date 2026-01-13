Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 13 yanvar, 2026
- 19:18
Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağmurlu hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
"Report" xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib.
Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.
Son xəbərlər
19:48
Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıqXarici siyasət
19:46
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası turu qələbə ilə başa vurubKomanda
19:37
"Qəzza Məhkəməsi"nin yekun qərarı Türkiyə Prezidentinə təqdim edilibRegion
19:24
Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcəkDigər ölkələr
19:21
IATA: Noyabrda sərnişin aviadaşımalarına tələbat təxminən 6 % artıbİnfrastruktur
19:20
HƏMAS bu ay yeni lider seçməyi planlaşdırırDigər ölkələr
19:18
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilibİnfrastruktur
19:11
Ali Rada Şmıqalı baş nazirin müavini təyin edə bilməyibDigər ölkələr
19:04