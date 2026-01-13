На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 13 января, 2026
- 19:29
В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
Допустимая скорость и знак "скользкая дорога" отражены на информационных табло.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим
