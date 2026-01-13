Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 19:29
    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    Допустимая скорость и знак "скользкая дорога" отражены на информационных табло.

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

