İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Sumqayıtdan paytaxta təşkil edilən yeni müntəzəm marşrutun dayanacaq məntəqələri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2025
    • 18:10
    Sumqayıtdan paytaxta təşkil edilən yeni müntəzəm marşrutun dayanacaq məntəqələri açıqlanıb

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Sumqayıt şəhərindən paytaxta təşkil edilən 500 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutunun dayanacaq məntəqələrini açıqlayıb.

    "Report" AYNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu marşrut xətti 33 dayanacaq məntəqəsini əhatə edir.

    Noyabrın 12-dən fəaliyyətə başlayan yeni marşrut üzrə avtobuslar başlanğıcını Sumqayıt şəhərinin Zülfü Hacıyev küçəsindən (Heydər Əliyev parkı) götürəcək, Nəriman Nərimanov küçəsi, Sülh prospekti və Ceyranbatan qəsəbəsindən keçməklə hərəkət edəcək. Son dayanacaq məntəqəsi paytaxtın Seyid Cəfər Pişəvari küçəsi müəyyən edilib.

    Marşrut üzrə 20 ekoloji cəhətdən təmiz, CNG texnologiyası ilə təchiz edilən böyüktutumlu avtobus sərnişinlərə xidmət göstərəcək.

    Qeyd olunan istiqamətdə avtobuslar saat 05:45-dən 23:00-dək fəaliyyət göstərəcək.

    500 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət intervalı 7-8 dəqiqə təşkil edəcək. Avtobuslarda ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçiriləcək, gedişhaqqı 0,80 manat müəyyən edilib.

    AYNA Bakı Sumqayıt
    Foto
    AYNA обнародовало детали нового автобусного маршрута из Сумгайыта в Баку

    Son xəbərlər

    19:17
    Video

    Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub

    Hadisə
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    19:12

    Aİ dezinformasiya və hibrid hücumlardan qorunmaq üçün "Demokratiya qalxanı"nı elan edib

    Digər ölkələr
    19:02

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın başlayıb

    Hadisə
    18:44
    Foto

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    18:42
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Əliyar Ağayevin səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    İdman
    18:41

    Nazir müavini: Kino Agentliyinin hesabındakı 4,5 milyon manat layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəlib

    İncəsənət
    18:32

    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    18:24
    Foto

    Azərbaycan ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında səyyar konsulluq xidməti təşkil edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti