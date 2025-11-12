AYNA обнародовало детали нового автобусного маршрута из Сумгайыта в Баку

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) обнародовало информацию о пунктах остановок регулярного автобусного маршрута №500 из Сумгайыта в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, данный маршрут охватывает 33 остановки.

Автобусы по данному маршруту, запущенные с 12 ноября, курсируют от улицы Зульфи Гаджиева (парк Гейдара Алиева) в Сумгайыте, далее по улице Наримана Нариманова, проспекту Сюльх и через поселок Джейранбатан до конечной остановки на улице Сеида Джафара Пишевари в Баку.

По маршруту запущены 20 экологически чистых вместительных автобусов, работающих на природном газе. Они работают с 05:45 до 23:00 с интервалом 7–8 минут. Оплата проезда осуществляется безналичным способом, стоимость - 0,80 маната.