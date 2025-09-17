İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Saleh Məmmədov bir sıra şəhər və rayonlarda icra edilən yol layihələrinə baxış keçirib

    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:17
    Saleh Məmmədov bir sıra şəhər və rayonlarda icra edilən yol layihələrinə baxış keçirib

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov Yevlax və Gəncə şəhərlərində, Qazax rayonunda, eləcə də işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər, Ağdərə və Xocalı rayonları ərazisində icra olunan yol infrastrukturu layihələrinin gedişi ilə yerində tanış olub.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısının tapşırıq və sərəncamlarına əsasən, AAYDA tərəfindən qeyd olunan ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması və inkişafı üzrə layihələrin icrası fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. Bu məqsədlə ərazilərə kifayət qədər texnika və canlı qüvvə cəlb olunub.

    S. Məmmədov sözügedən avtomobil yollarına baxış zamanı layihələrin "İnşaat Norma və Qaydaları"na uyğun şəkildə, yüksək keyfiyyətlə və vaxtında tamamlanmasının vacibliyini vurğulayıb, bu istiqamətdə müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verib.

    AAYDA yol Saleh Məmmədov

    Son xəbərlər

    11:50

    AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"

    Maliyyə
    11:48

    Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:43

    Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"

    Maliyyə
    11:38
    Foto

    Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    11:38

    "TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:34

    İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:31

    Azərbaycanın təkrar gəlirlər balansında I yarımildə 301 milyon dollar profisit olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti