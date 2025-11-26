İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qazaxıstan Orta Dəhlizdə yükdaşımaları artırmaq üçün 6 yeni konteyner gəmisi alır

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:08
    Qazaxıstan Orta Dəhlizdə yükdaşımaları artırmaq üçün 6 yeni konteyner gəmisi alır

    "Qazaxıstan Dəmir Yolu" Milli Şirkətinin törəməsi olan "KazmorTransFlot" şirkəti Orta Dəhliz marşrutu üzrə yükdaşımaları artırmaq məqsədilə 6 yeni konteyner daşıyan gəmi alır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qazaxıstan Dəmir Yolu" Milli Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Talqat Aldıbergenov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Orta Dəhlizdə əsas çətinlik Xəzər dənizində gəmi və bərə çatışmazlığıdır: "Hazırda Xəzər dənizi üzərindən keçid Orta Dəhliz üzrə daşımaların sürətinə və stabil ritminə təsir göstərən əsas məhdudlaşdırıcı amildir".

    O bildirib ki, gəmilərin 2027-ci ilin birinci yarısında dəhlizə qoşulacağı gözlənilir: "Qazaxıstan həmçinin Aktau limanında böyük konteyner habı inşa edir. İlk pilot terminal bu ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək və illik gücü 140 min TEU olacaq".

    T.Aldıbergenov qeyd edib ki, ikinci mərhələdə isə terminalın ümumi yükaşırma gücü 240 min TEU-ya çatdırılacaq və bunun 2026-cı ildə yekunlaşması planlaşdırılır.

    konteyner Talqat Aldıbergenov “Qazaxıstan Dəmir Yolu” Milli Şirkəti
    Казахстан закупает 6 новых контейнерных судов для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору
    Kazakhstan purchasing 6 new container ships to increase cargo traffic along Middle Corridor

    Son xəbərlər

    14:15

    Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edib

    Biznes
    14:15

    BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir

    İKT
    14:14
    Foto

    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib

    İnfrastruktur
    14:05

    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram

    Region
    14:05

    Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidir

    Digər ölkələr
    13:58

    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    13:55

    Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:48

    İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:44

    Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti