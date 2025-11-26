Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Казахстан закупает 6 новых контейнерных судов для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

    Инфраструктура
    26 ноября, 2025
    13:35
    Казахстан закупает 6 новых контейнерных судов для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

    Компания KazmorTransFlot закупает 6 новых контейнерных судов с целью увеличения грузоперевозок по Среднему коридору.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Казахстанских железных дорог Талгат Алдыбергенов.

    По его словам, основная трудность в Среднем коридоре связана с нехваткой судов и паромов на Каспийском море: "В настоящее время переход через Каспийское море является основным ограничивающим фактором, влияющим на скорость и стабильный ритм перевозок по Среднему коридору".

    Он отметил, что суда планируется подключить к перевозкам по коридору в первой половине 2027 года: "Казахстан также строит крупный контейнерный хаб в порту Актау. Первый пилотный терминал будет введен в эксплуатацию до конца этого года, и его годовая мощность составит 140 тысяч TEU".

    Алдыбергенов добавил, что на втором этапе общая пропускная способность терминала будет доведена до 240 тысяч TEU, и планируется, что процесс будет завершен в 2026 году.

    Qazaxıstan Orta Dəhlizdə yükdaşımaları artırmaq üçün 6 yeni konteyner gəmisi alır
    Kazakhstan purchasing 6 new container ships to increase cargo traffic along Middle Corridor

