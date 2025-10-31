Paytaxtın bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İnfrastruktur
    • 31 oktyabr, 2025
    • 08:16
    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    6. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    8. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    9. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    10. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    11. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

    12. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

