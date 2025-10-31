Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2025
    • 08:23
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Юсифа Сафарава - в направлении центра;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

    Paytaxtın bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

