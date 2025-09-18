İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Lənkəranda kanalizasiya sistemi quracaq şirkət müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:37
    Lənkəranda kanalizasiya sistemi quracaq şirkət müəyyənləşib

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti Lənkəran şəhərində kanalizasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Protean Construction" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 38 milyon 559 min manat ödəniləcək. 

