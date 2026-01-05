İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə Azərbaycandır

    İnfrastruktur
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:27
    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə Azərbaycandır
    İlham Əliyev

    Bağlantılar, nəqliyyat, logistika bu gün bir çox aparıcı beynəlxalq aktor üçün böyük önəm daşıyır və burada Mərkəzi Asiyanı Qərblə coğrafi nöqteyi-nəzərdən birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə Azərbaycandır.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bildirib.

    Dövlət başçısının sözlərinə görə, Mərkəzi Asiya-Azərbaycan birliyi və C5-in C6-ya çevrilməsi bu gün təkcə bölgə üçün yox, dünya üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.

    "Təbii ki, coğrafi nöqteyi-nəzərdən digər marşrutlardan da istifadə oluna bilər. Ancaq mövcud geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Qərb üçün alternativ marşrutlar məqbul sayıla bilməz. Ona görə bizim rolumuz, yəni canlı körpü və etibarlı tərəfdaş kimi, artıq böyük layihələri icra edə bilən ölkə kimi təbii ki, artacaq və biz bunu artıq praktik həyatda görürük", - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb.

    İlham Əliyev müsahibə Mərkəzi Asiya
    Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с Западом
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan is the only reliable country geographically capable of connecting Central Asia with the West

    Son xəbərlər

    22:02

    Ağdam sakinini Xocalıda elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:59

    Şotlandiya klubu ötən ay anlaşdığı baş məşqçinin müqaviləsinə xitam verib

    Futbol
    21:54

    Prezident: Qızıl ehtiyatlarının artırılması Dövlət Neft Fonduna 10 milyard dollardan artıq vəsait qazandırıb

    Maliyyə
    21:49

    İlham Əliyev: Azərbaycanın hədəflərindən biri də regional Süni Zəka qovşağına çevrilməkdir

    İKT
    21:46

    Azərbaycanla Çin hərbi-texniki əməkdaşlıq çərçivəsində müştərək müəssisələr yaradır

    Hərbi
    21:42

    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    21:39

    Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:33

    Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdur

    Xarici siyasət
    21:29

    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti