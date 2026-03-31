Dəmiryol vağzallarında elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimələnəcək
İnfrastruktur
- 31 mart, 2026
- 17:06
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən, sabahdan Azərbaycanda qatarlarda, dəmiryol vağzallarında, yerüstü qapalı və yeraltı piyada keçidlərində elektron siqaretlərin istifadəsinə görə 30 manat cərimə tətbiq ediləcək.
Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Tütün və tütün məmulatları haqqında" qanunla aprelin 1-dən ölkədə elektron siqaretlərin istifadəsi qadağan edilir.
"Elektrik qatarları ətraf mühitin qayğısına qalır, amma elektron siqaret sağlamlığa zərər vurur. Elektrik qatarlarından istifadə edin - təbiətə və özünüzə qayğı göstərin", - məlumatda qeyd olunub.
18:11
Tramp III Çarlzın ABŞ-yə səfər tarixlərini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:04
Növbəti "Xarıbülbül" Musiqi Festivalına hazırlıqlar başlayıbMədəniyyət siyasəti
17:56
Ukraynanın Bryanska zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıbRegion
17:54
Foto
Kəlbəcər sakini: Tunel qarşısında qətliam ailəmizin həyatında ən dəhşətli və unudulmaz gündürDaxili siyasət
17:49
Foto
Azərbaycan banklarında dayanıqlı ekosistem formalaşdırılması müzakirə edilibMaliyyə
17:48
Donald Tramp: İranın bərpası üçün ən azı 10 il tələb olunacaqDigər ölkələr
17:37
Azərbaycan iki ayda Türk dövlətləri ilə 1,3 milyard dollarlıq ticarət aparıbBiznes
17:34
Mişenko: Ukrayna Azərbaycanla tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
17:29