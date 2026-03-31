АЖД: За курение вейпов на железнодорожных объектах Азербайджана будут штрафовать на 30 манатов

С 1 апреля 2026 года в Азербайджане за использование электронных сигарет в поездах, на территории железнодорожных вокзалов, а также в наземных крытых и подземных пешеходных переходах будет предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", соответствующие санкции закреплены в Кодексе об административных проступках.

Отмечается, что данные меры предусмотрены законом "О табаке и табачных изделиях", согласно которому с 1 апреля в стране вводится запрет на использование электронных сигарет.