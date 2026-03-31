Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    АЖД: За курение вейпов на железнодорожных объектах Азербайджана будут штрафовать на 30 манатов

    Инфраструктура
    • 31 марта, 2026
    • 17:35
    АЖД: За курение вейпов на железнодорожных объектах Азербайджана будут штрафовать на 30 манатов

    С 1 апреля 2026 года в Азербайджане за использование электронных сигарет в поездах, на территории железнодорожных вокзалов, а также в наземных крытых и подземных пешеходных переходах будет предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

    Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", соответствующие санкции закреплены в Кодексе об административных проступках.

    Отмечается, что данные меры предусмотрены законом "О табаке и табачных изделиях", согласно которому с 1 апреля в стране вводится запрет на использование электронных сигарет.

    Dəmiryol vağzallarında elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimələnəcək

    Последние новости

    17:38

    В Брянской области РФ при ударе ВСУ один человек погиб, шестеро пострадали

    В регионе
    17:37

    В Азербайджане с 1 апреля запрещается промышленный вылов рыбы во внутренних водоемах

    АПК
    17:35

    АЖД: За курение вейпов на железнодорожных объектах Азербайджана будут штрафовать на 30 манатов

    Инфраструктура
    17:33

    Дональд Трамп: Операция против Ирана идет с опережением графика на две недели

    Другие страны
    17:12

    В праздничные дни в КМЦ с отравлением поступил 31 человек

    Происшествия
    17:10
    Видео

    При взрыве на заводе в Татарстане пострадали 72 человека - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    17:09

    НДЦ выплатит очередные проценты по облигациям ЕБРР в манатах

    Финансы
    17:06

    Мищенко: Украина рассчитывает на укрепление партнерства с Азербайджаном

    В регионе
    16:55

    США призвали к совместной ответственности за безопасность Ормузского пролива

    Другие страны
    Лента новостей