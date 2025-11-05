Dəmiryol Muzeyi Zəfər və Bayraq günlərində fəaliyyət göstərməyəcək
İnfrastruktur
- 05 noyabr, 2025
- 13:53
Zəfər və Bayraq günləri, həmçinin ənənəvi olaraq bazar ertəsində - noyabrın 10-da Dəmiryol Muzeyi fəaliyyət göstərməyəcək.
Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qeyri-iş günü elan edilmiş 11 noyabr tarixindən etibarən muzey ziyarətçilərin üzünə açıq olacaq.
