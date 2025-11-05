İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Dəmiryol Muzeyi Zəfər və Bayraq günlərində fəaliyyət göstərməyəcək

    İnfrastruktur
    • 05 noyabr, 2025
    • 13:53
    Dəmiryol Muzeyi Zəfər və Bayraq günlərində fəaliyyət göstərməyəcək

    Zəfər və Bayraq günləri, həmçinin ənənəvi olaraq bazar ertəsində - noyabrın 10-da Dəmiryol Muzeyi fəaliyyət göstərməyəcək.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qeyri-iş günü elan edilmiş 11 noyabr tarixindən etibarən muzey ziyarətçilərin üzünə açıq olacaq.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Azərbaycan Dəmiryol Muzeyi

