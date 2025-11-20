Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

