Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 20 ноября, 2025
    • 08:19
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.

    Баку пробки НИИМ
    Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb

    Последние новости

    08:19

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:01
    Фото

    В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

    Происшествия
    07:48

    В Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

    Другие страны
    07:17

    Ученые указали на связь микропластика с риском сердечно-сосудистых заболеваний

    Наука и образование
    06:56

    Трамп заявил, что подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    06:27

    СМИ: В столице США прошла акция с призывами к импичменту Дональда Трампа

    Другие страны
    05:49

    Japan Today: В Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей

    Другие страны
    05:18

    СМИ: В Японии одобрят перезапуск крупнейшей в мире АЭС

    Другие страны
    04:53

    В Мексике задержали организатора убийства мэра Уруапана

    Другие
    Лента новостей