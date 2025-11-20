На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 20 ноября, 2025
- 08:19
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.
08:19
04:53