На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.