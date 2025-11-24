İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 24 noyabr, 2025
    • 08:11
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    6. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    7. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    10. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    11. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    12. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    13. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

