На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 24 ноября, 2025
- 08:19
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
11. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.