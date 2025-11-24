Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 24 ноября, 2025
    • 08:19
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Проспект Бабека, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    11. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

    12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

