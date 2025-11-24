На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

11. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.