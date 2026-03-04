İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakı-Sumqayıt-Bakı qatarlarının 7-9 mart üçün hərəkət qrafiki açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 04 mart, 2026
    • 16:37
    Bakı-Sumqayıt-Bakı qatarlarının 7-9 mart üçün hərəkət qrafiki açıqlanıb

    Martın 7-9-da Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Xırdalan-Bakı marşrutları üzrə qatarlar şənbə-bazar günlərinin qrafiki üzrə hərəkət edəcəklər.

    Bu barədə "Report" "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Gününün bazar gününə düşməsi ilə əlaqədar 9 mart bazar ertəsi qeyri-iş günü kimi təsdiqlənib.

