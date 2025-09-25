Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
İnfrastruktur
- 25 sentyabr, 2025
- 11:15
Sentyabrın 29-dan başlayaraq artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək.
"Report" "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir ki, qatar həftəiçi günlər hər iki istiqamətdə hərəkət edəcək.
"Bundan əlavə, Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə ənənəvi qrafiklə hər gün səfər edə bilərsiniz", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və yaxud "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
Son xəbərlər
12:41
İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olubFutbol
12:39
Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcəkİnfrastruktur
12:31
Lənkəranda avtobusun vurduğu velosipedçi xəstəxanada ölübHadisə
12:29
Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:26
Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZEkologiya
12:24
Zabuxda torpaqların əkin üçün istifadəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başlayırASK
12:22
Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilibDigər ölkələr
12:20
"SOCAR Green": Azərbaycan "yaşıl enerji" sahəsində regional ekspertiza mərkəzinə çevriləcəkEnergetika
12:03